Amatrice | morto a 70 anni il sindaco Antonio Fontanella

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – È morto oggi, all’età di 70 anni, il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella. Sabato era stato colpito da un’ischemia ed era stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli. A darne notizia è l’amministrazione comunale del reatino: “Con profondo dolore il Consiglio e l’Amministrazione Comunale comunicano che l’amico Sindaco Antonio Fontanella, purtroppo, è venuto a mancare in seguito alle conseguenze del malore che lo aveva colpito lo scorso sabato. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia”. Fontanella era stato eletto sindaco il 27 maggio del 2019 succedendo a Sergio Pirozzi, attuale consigliere alla Regione Lazio.

Advertising

SabiniaTV : E’ MORTO IL SINDACO DI AMATRICE FONTANELLA - AnonimoQuadraro : RT @BerterameSimona: È morto il sindaco di #Amatrice Antonio Fontanella. - BerterameSimona : È morto il sindaco di #Amatrice Antonio Fontanella. - Black70Mamba : RT @Rietilife: ++È morto il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, aveva 71 anni++ - - Etrurianews : Antonio Fontanella, primo cittadino di Amatrice, il 20 marzo aveva avuto un'ischemia, era ricoverato da alcuni gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Amatrice morto

oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal 20 marzo scorso, il sindaco di(Rieti), Antonio Fontanella. Il primo cittadino del comune reatino colpito dal sisma del 24 ...Era stato eletto sindaco il 27 maggio 2019, mentre in passato aveva ricoperto lo stesso ruolo per due mandati ed era stato assessore alle Attività produttive del Comune di“Mi è giunta la terribile notizia della morte del sindaco di Amatrice Antonio Fontanella. Con Antonio abbiamo fatto un lungo tratto di strada insieme a difesa delle ragioni della nostra terra. Non ...Antonio Fontanella, primo cittadino di Amatrice, il 20 marzo aveva avuto un'ischemia, era ricoverato da alcuni giorni e oggi la tragica notizia del decesso al ...