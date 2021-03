Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)24 MARZOORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE A MENTANA SONO STATI PROROGATI FINO AL 29 MARZO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE. PREVISTE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCONE DI VIA MOSCATELLI E VIA CAPIVARI. RICORDIAMO INOLTRE CHE NELLA CAPITALE, VENERDI 26 MARZO, IL TRASPORTO PUBBLICO È A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE INDETTO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI. POSSIBILI DISAGI SULLE RETI ATAC ETPL DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO. IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ...