Vaccini | consegnate oggi oltre 270 mila dosi di AstraZeneca

ROMA (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, l'hub nazionale della Difesa situato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare ha ricevuto oltre 270 mila dosi del vaccino Astra Zeneca. La fornitura è in linea con le previsioni del piano vaccinale anti Covid. Le Regioni riceveranno nelle prossime ore la propria quota. Grazie alla consegna odierna, i Vaccini complessivamente approvvigionati a partire dall'inizio del mese di marzo salgono a oltre 4,7 milioni. Lo rende noto il Commissario per l'emergenza Covid-19.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

