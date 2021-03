Su Instagram possiamo imparare qualcosa sulle lingue? (Di mercoledì 24 marzo 2021) In questi mesi in cui le iniziative culturali in presenza hanno subito una battuta d’arresto a causa della pandemia, sui social network sono aumentati i momenti di confronto e le iniziative dedicate alla divulgazione. Anche in ambito linguistico qualcosa si muove e oggi alle 19 inizia su Instagram «6per6», una rassegna di incontri divulgativi sul rapporto fra lingua italiana e lingua inglese, organizzata da Linguinsta, progetto editoriale dedicato alle curiosità sul linguaggio ideato da Michele Razzetti, giornalista che collabora anche con Vanity Fair. Sei chiacchierate in diretta che coinvolgono linguisti autorevoli ed esponenti di un’istituzione prestigiosa come l’Accademia della Crusca e del Cambridge Assessment English, ente certificatore della lingua inglese attivo nel nostro Paese da oltre 80 anni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) In questi mesi in cui le iniziative culturali in presenza hanno subito una battuta d’arresto a causa della pandemia, sui social network sono aumentati i momenti di confronto e le iniziative dedicate alla divulgazione. Anche in ambito linguistico qualcosa si muove e oggi alle 19 inizia su Instagram «6per6», una rassegna di incontri divulgativi sul rapporto fra lingua italiana e lingua inglese, organizzata da Linguinsta, progetto editoriale dedicato alle curiosità sul linguaggio ideato da Michele Razzetti, giornalista che collabora anche con Vanity Fair. Sei chiacchierate in diretta che coinvolgono linguisti autorevoli ed esponenti di un’istituzione prestigiosa come l’Accademia della Crusca e del Cambridge Assessment English, ente certificatore della lingua inglese attivo nel nostro Paese da oltre 80 anni.

