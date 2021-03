Serie C, Sambenedettese-Ravenna: le ultime sul match e formazioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sambenedettese-Ravenna per il recupero della 31a giornata del campionato di Serie C girone B, oggi in campo dalle 15.00 al “Riviera delle Palme”. I rossoblu tenteranno di dare continuità al proprio percorso per rinforzarsi nella zona playoff, anche se gli ospiti, ultimi in classifica, non possono che tentare il tutto per tutto per risalire. Le ultime sulla gara e le probabili formazioni Il momento della Sambenedettese La Sambenedettese arriva alla gara di questo pomeriggio, dopo aver chiuso in parità la trasferta di domenica scorsa contro il Legnago Salus. A decidere la sfida, il rigore realizzato da Botta per i marchigiani nel corso del primo tempo e quello del definitivo pareggio, siglato da Rolfini a inizio ripresa. I rossoblu occupano l’ottava posizione in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)per il recupero della 31a giornata del campionato diC girone B, oggi in campo dalle 15.00 al “Riviera delle Palme”. I rossoblu tenteranno di dare continuità al proprio percorso per rinforzarsi nella zona playoff, anche se gli ospiti, ultimi in classifica, non possono che tentare il tutto per tutto per risalire. Lesulla gara e le probabiliIl momento dellaLaarriva alla gara di questo pomeriggio, dopo aver chiuso in parità la trasferta di domenica scorsa contro il Legnago Salus. A decidere la sfida, il rigore realizzato da Botta per i marchigiani nel corso del primo tempo e quello del definitivo pareggio, siglato da Rolfini a inizio ripresa. I rossoblu occupano l’ottava posizione in ...

