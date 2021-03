Serie A, venerdì la fumata bianca per i diritti tv nazionali fino al 2014. Dazn in pole (Di giovedì 25 marzo 2021) Ancora in alto mare l’assegnazione dei diritti tv nazionali per la Serie A per il prossimo triennio. Dopo il nulla di fatto ieri nell’assemblea di Lega, venerdì nuovo summit per l’ora di pranzo. Da quanto si ipotizza sarà Dazn a trasmettere le partite della Serie A fino all’estate del 2024. Per la fumata bianca in assembla occorrono 14 voti, quelli che Dazn dovrebbe riuscire a contare entro il fine settimana: ieri si è fermata a 11 preferenze, 8 astenuti e un assente. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il fronte dei favorevoli è composto da Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese, a cui ieri si è aggiunto il Torino. In otto hanno invece preferito continuare ad ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Ancora in alto mare l’assegnazione deitvper laA per il prossimo triennio. Dopo il nulla di fatto ieri nell’assemblea di Lega,nuovo summit per l’ora di pranzo. Da quanto si ipotizza saràa trasmettere le partite dellaall’estate del 2024. Per lain assembla occorrono 14 voti, quelli chedovrebbe riuscire a contare entro il fine settimana: ieri si è fermata a 11 preferenze, 8 astenuti e un assente. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il fronte dei favorevoli è composto da Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese, a cui ieri si è aggiunto il Torino. In otto hanno invece preferito continuare ad ...

