Sace | in 2020 mobilitati 46 mld | utile netto a 79 | 7 mln

Nonostante il contesto particolarmente complesso nel 2020 Sace ha rafforzato il proprio impegno nei confronti delle aziende italiane grazie alle nuove misure governative, con una crescita del 25% delle Risorse Mobilitate in favore di export e internazionalizzazione, che hanno raggiunto i 25 miliardi di euro, con un portafoglio di operazioni perfezionate a quota 156 miliardi. A queste si aggiungono i 21 miliardi di Garanzia Italia (con oltre 1.400 operazioni, di cui il 99% finalizzato con procedura semplificata) e 300 milioni di operazioni relative al Green New Deal, per un totale di 46 miliardi di euro, volumi più che raddoppiati rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dal bilancio 2020 approvato da Cda di Sace, che segnala un aumento delle aziende servite, che lo scorso anno sono state circa 15.000, di cui ...

