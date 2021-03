Repubblica: Sky scrive alla Serie A e garantisce che è pronta a confermare o aumentare l’offerta (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’assemblea di Serie A per l’assegnazione dei diritti tv di ieri si è conclusa di nuovo con un nulla di fatto. 11 voti a favore di Dazn, con l’aggiunta di quello del Torino di Cairo non bastano, ne servono 14. Ora, scrive Repubblica, bisognerà convincere Roma e Bologna, che ieri hanno chiesto di “votare insieme all’offerta di Dazn, anche quella di Sky per trasmettere le 3 partite residue. Il motivo? Gli oppositori di Dazn, vogliono la garanzia che Sky resti partner, una garanzia in vista del triennio 2024/27. Una presa di posizione importante quella della Roma, nonostante il pressing sui Friedkin del proprietario di Dazn, Blavatnik, e di Agnelli”. Ieri Sky ha indirizzato alla Lega una lettera, scrive il quotidiano. “Il succo: “anche se si andasse oltre la scadenza delle offerte, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’assemblea diA per l’assegnazione dei diritti tv di ieri si è conclusa di nuovo con un nulla di fatto. 11 voti a favore di Dazn, con l’aggiunta di quello del Torino di Cairo non bastano, ne servono 14. Ora,, bisognerà convincere Roma e Bologna, che ieri hanno chiesto di “votare insieme aldi Dazn, anche quella di Sky per trasmettere le 3 partite residue. Il motivo? Gli oppositori di Dazn, vogliono la garanzia che Sky resti partner, una garanzia in vista del triennio 2024/27. Una presa di posizione importante quella della Roma, nonostante il pressing sui Friedkin del proprietario di Dazn, Blavatnik, e di Agnelli”. Ieri Sky ha indirizzatoLega una lettera,il quotidiano. “Il succo: “anche se si andasse oltre la scadenza delle offerte, ...

