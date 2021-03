Pininfarina - Mahindra sottoscrive l' aumento di capitale da 27 milioni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il grupponon ha intenzione di procedere con un disimpegno nei confronti della sua controllata italiana, al contrario di quanto deciso in Corea del Sud con la Ssangyong: il conglomerato indiano ha infatti inviato all'azienda torinese un "impegno incondizionato e irrevocabile" alla sottoscrizione della quota di sua competenza nell'dida 27di euro approvato dall'assemblea degli azionisti la scorsa settimana. Impegno di 20di euro. In particolare, la Pf Holdings, già titolare di una partecipazione di maggioranza del 76,154% neldella, si è impegnata are le azioni di nuova emissioni per un importo massimo di 20di euro tramite ...