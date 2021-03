**Pd: fonti Nazareno, 'con Conte aperto cantiere prioritario'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar (Adnkronos) - Un incontro durato circa un'ora, andato "davvero bene". E' la valutazione che fonti del Nazareno fanno del faccia a faccia di stamattina tra Enrico Letta e Giuseppe Conte. "Sì è consolidato un rapporto di rispetto reciproco", sottolineato le stesse fonti confermando che Letta e Conte hanno prima di tutto parlato, "da ex premier", di temi come la pandemia, i vaccini, il sostegno al governo Draghi in questa fase e degli "snodi fondamentali" in chiave europea. Sulle amministrative, Letta e Conte hanno "iniziato ad affrontare i singoli dossier" senza però entrare nello specifico delle città, come Roma. Letta, sottolineano le stesse fonti, considera questo snodo "un test molto importante per la costruzione di un rapporto per le prossime elezioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar (Adnkronos) - Un incontro durato circa un'ora, andato "davvero bene". E' la valutazione chedelfanno del faccia a faccia di stamattina tra Enrico Letta e Giuseppe. "Sì è consolidato un rapporto di rispetto reciproco", sottolineato le stesseconfermando che Letta ehanno prima di tutto parlato, "da ex premier", di temi come la pandemia, i vaccini, il sostegno al governo Draghi in questa fase e degli "snodi fondamentali" in chiave europea. Sulle amministrative, Letta ehanno "iniziato ad affrontare i singoli dossier" senza però entrare nello specifico delle città, come Roma. Letta, sottolineano le stesse, considera questo snodo "un test molto importante per la costruzione di un rapporto per le prossime elezioni ...

