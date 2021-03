Paquetá: “A Milano non avevo amici, a Lione sono felice. Questo è il vero Paquetá” (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ex rossonero Lucas Paquetá ha parlato così in un’intervista all’emittente francese Canal+ del suo periodo al Milan: “sono più felice a Lione. Voglio fare un buon lavoro. Spero di continuare così ancora per molti anni. Quello che ho vissuto in Italia mi ha reso un giocatore migliore. Qui ho diversi amici, purtroppo a Milano non era così, non li avevo. Questo è il vero Paquetá, lo stesso del Flamengo e come sono ora”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ex rossonero Lucasha parlato così in un’intervista all’emittente francese Canal+ del suo periodo al Milan: “più. Voglio fare un buon lavoro. Spero di continuare così ancora per molti anni. Quello che ho vissuto in Italia mi ha reso un giocatore migliore. Qui ho diversi, purtroppo anon era così, non liè il, lo stesso del Flamengo e comeora”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SteIarda : A #milano sono mooolto più felici. #paqueta - Fantacalcio : Paquetà: 'A Lione sono più felice, a Milano non avevo amici' - acm_davide : RT @MilanNewsit: Paquetá: 'A Milano non avevo amici, a Lione sono più felice' - notizie_milan : Paquetà: “A Milano non avevo amici, qui sono felice” - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Paquetá: 'A Milano non avevo amici, a Lione sono più felice' -