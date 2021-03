Moda: addio a Jessica McClintock, la stilista dei vestiti da nonna retrò-chic (Di mercoledì 24 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

francobus100 : Addio a Giuseppe Mansi, creatore di moda: fu sarto di medici, avvocati, attori - Glitteringwoman : United Colors of Benetton dice addio a Piazza Duomo. Il brand ha abbassato la saracinesca dello storico flagship mi… - volalibera1 : RT @il_piccolo: Si è spento a 87 anni a Trieste. Nel suo laboratorio di via Imbriani, dove aveva lavorato con la moglie fino al 2001, resta… - il_piccolo : Si è spento a 87 anni a Trieste. Nel suo laboratorio di via Imbriani, dove aveva lavorato con la moglie fino al 200… - MutiLeonilde : RT @vogue_italia: Addio alla stilista, che ha firmato molti dei gioielli più iconici di Tiffany -