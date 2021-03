“L’ho visto con i miei occhi”. Tommaso Zorzi continua a sorprendere. E se ne accorgono anche i ‘potenti’ della tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pare proprio che l’anno 20/21 sia stato quello del boom dei reality, infatti sembra proprio che questo filone televisivo abbia trovato rinnovato successo tra gli spettatori. L’enorme seguito del Grande Fratello Vip 5 e lo share delle prime tre serate dell’Isola dei Famosi fanno ben pensare che questo format, un po’ bistrattato negli ultimi anni, sia ritornato in voga. Ma non siamo noi umili esseri umani ad affermare ciò, oltre ai numeri qualcun altro ha parlato chiaro. Tra le pagine del settimanale Chi, Maurizio Costanzo, nella sua rubrica ‘Parliamo con…’ ha voluto narrare un dietro le quinte su Tommaso Zorzi proprio per mettere il punto su quanto i reality brillino di nuova gloria. (continua dopo le foto) Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola dei Famosi, è ormai un personaggio molto amato dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pare proprio che l’anno 20/21 sia stato quello del boom dei reality, infatti sembra proprio che questo filone televisivo abbia trovato rinnovato successo tra gli spettatori. L’enorme seguito del Grande Fratello Vip 5 e lo share delle prime tre serate dell’Isola dei Famosi fanno ben pensare che questo format, un po’ bistrattato negli ultimi anni, sia ritornato in voga. Ma non siamo noi umili esseri umani ad affermare ciò, oltre ai numeri qualcun altro ha parlato chiaro. Tra le pagine del settimanale Chi, Maurizio Costanzo, nella sua rubrica ‘Parliamo con…’ ha voluto narrare un dietro le quinte suproprio per mettere il punto su quanto i reality brillino di nuova gloria. (dopo le foto), opinionista dell’Isola dei Famosi, è ormai un personaggio molto amato dal ...

Advertising

rubio_chef : Ho avuto capi donne, colleghe donne, dipendenti donne, e ho visto donne a capo di aziende, di produzioni etc etc, e… - matteosalvinimi : #Salvini: L'ingegner Gerli? Non l'ho mai visto né conosciuto in vita mia. Al Cts in quota Lega? Non scherziamo. Mai… - Maryro71 : @dilul68 Ieri in un pronto soccorso ho visto tamponare centinaia di persone, mentre aspettavo. Sono entrati tutti,… - blessislessb : @piff_koutarou HAHAHAH IO CI ERO ARRIVATX DOPO, PERCHÉ L'HO VISTO IN ITALIANO PIÙ VOLTE JAGAHA PPI L'HO VISTO IN GIAPPO E L'HO CAPITO - NHV0S : *metto un film marvel, io e miei genitori ci mettiamo a guardarlo* mia sorella: lo state guardando ancora? io: si p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho visto Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera