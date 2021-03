Lazio, bisogna blindare Marusic: prove tecniche di rinnovo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Adam Marusic. La Lazio vuole blindarlo Non solo il rinnovo di Inzaghi, in casa Lazio tiene banco anche quello di Adam Marusic. Si era già cominciato a trattare prima del gol di Udine, ma ora c’è un motivo in più per stringere l’accordo. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul contratto del montenegrino. Marusic guadagna circa 800mila euro, e punta a raddoppiare l’ingaggio, il contratto è in scadenza nel 2022. Il procuratore Kezman e Tare sono in buoni rapporti, ma coi contratti, soprattutto in scadenza, non è mai facile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 La Lazio ha proposto un prolungamento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, il punto della situazione suldi contratto di Adam. Lavuole blindarlo Non solo ildi Inzaghi, in casatiene banco anche quello di Adam. Si era già cominciato a trattare prima del gol di Udine, ma ora c’è un motivo in più per stringere l’accordo. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul contratto del montenegrino.guadagna circa 800mila euro, e punta a raddoppiare l’ingaggio, il contratto è in scadenza nel 2022. Il procuratore Kezman e Tare sono in buoni rapporti, ma coi contratti, soprattutto in scadenza, non è mai facile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Laha proposto un prolungamento ...

