Italia's Got Talent 2021 il vincitore è (Spoiler) (Di giovedì 25 marzo 2021) Italia's Got Talent 2021 la Finale in diretta mercoledì 24 marzo con Enrico Papi, a decidere il voto del pubblico: il vincitore è Stefano Bronzato L'edizione di Italia's Got Talent 2021 giunge al termine con la puntata finale mercoledì 24 marzo dalle 21:30 in diretta dagli Studi di Cinecittà su Tv8, Sky Uno e in streaming su Now. Al tavolo invece, ritroviamo come sempre la super giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, pronti a esprimere i loro giudizi. Novità alla conduzione con Lodovica Comello che per il secondo anno lascia il timone a Enrico Papi, lo scorso anno era incinta prossima al parto, quest'anno la colpa è del Covid arrivato proprio quando meno ci voleva.

