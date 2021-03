Isola dei Famosi, incredibile spoiler di Tommaso Zorzi: fan senza parole (Di mercoledì 24 marzo 2021) per quanto accaduto in queste ore. E’ partita da pochissimo e sta regalando grandissime emozioni, ma la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si preannuncia ancor più scoppiettante e spettacolare. Merito della padrona di casa Ilary Blasi, ma anche degli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) per quanto accaduto in queste ore. E’ partita da pochissimo e sta regalando grandissime emozioni, ma la quindicesima edizione de L’deisi preannuncia ancor più scoppiettante e spettacolare. Merito della padrona di casa Ilary Blasi, ma anche degli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - infoitcultura : Walter Zenga rifiuta l’Isola dei famosi: “Cachet troppo basso”, poi due sbarchi inattesi (FOTO) - infoitcultura : Isola dei Famosi, perché Ilary Blasi si è arrabbiata con Akash Kumar? -