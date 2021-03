Il futuro non (si) chiude: parte la campagna di Confcommercio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Confcommercio lancia l'inziativa per difendere chi è vittima delle chiusure a casuda del Covid: "Ogni giorno incontri uno di noi. Siamo in ogni tuo piccolo gesto quotidiano. E vogliamo continuare a farlo. Basta chiusure!" Redazione Confcommercio ? Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021)lancia l'inziativa per difendere chi è vittima delle chiusure a casuda del Covid: "Ogni giorno incontri uno di noi. Siamo in ogni tuo piccolo gesto quotidiano. E vogliamo continuare a farlo. Basta chiusure!" Redazione

Advertising

GoalItalia : 'In futuro mi immagino come uno dei calciatori più importanti della Roma. Non esiste nessuna città così legata a un… - capuanogio : ?? Trattativa in stallo tra il #Milan e #Donnarumma. #Raiola non ha mai risposto all'offerta da 8 milioni fatta dai… - pisto_gol : “Non punterei nemmeno un centesimo sul mio futuro da allenatore” Andrea Pirlo 2013 - DividendProfit : Al via la campagna nazionale di Confcommercio “Il futuro non (si) chiude” – Economia - infoitsport : CdS – Inter, futuro Conte non scontato: può andarsene con lo scudetto se… -