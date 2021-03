Graduatorie | 9 Punti con 2 percorsi… Docenti it

(Di mercoledì 24 marzo 2021) 17La nuova Tabella di valutazione titoli delleGPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle certificazioni linguistiche e al corso CLIL, il quale conferisce infatti 3in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: – CLIL + inglese B2: 6– CLIL + inglese C1: 7– CLIL + inglese C2: 9Cos’è il corso CLIL? CLIL sta per “Content and Language L'articolo .

Advertising

Ei_formazione : Certificazione PEKIT + Dattilografia : Acquisisci 1,60 punti nelle graduatorie ATA a € 195,00 La Certificazione… - Ei_formazione : Certificazione EIPASS+ Dattilografia: 1,60 PUNTI nelle graduatorie ATA - Assistente Amministrativo € 244,00 EROGAZ… - Ei_formazione : CORSO DI DATTILOGRAFIA ISTITUITO DA ENTE PUBBLICO IN BREVE – Iscrizioni Aperte– Erogazione Didattica: full OnLine… - Ei_formazione : Corso FORTEACHER da 200 Ore: Acquisisci 0,50* punti nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze Il Corso… - orizzontescuola : Graduatorie: 9 Punti con 2 percorsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie Punti

Leinterne di Istituto per l'individuazione dei perdenti posto saranno pubblicate, ... sulla scuola scelta, anche se si possiedono menorispetto a chi ha espresso preferenza sintetica ...... qualora la nostra richiesta fosse accolta, la priorità sarà lo scorrimento delle...(il numero di card assegnate varia in base ai componenti il nucleo familiare) spendibili nei...Il governatore Bonaccini annuncia la riapertura dei centri chiusi nel 2017. Esultano i sindaci, contrari i medici rianimatori ...La Pescara Basket si aggiudica la sfida stracittadina contro il Pescara 1976 e resta così al comando della graduatoria a punteggio pieno insieme al Bramante Pesaro, che in uno degli anticipi del ...