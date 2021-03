Giochi | Minenna incontra rappresentanti concessionari | definita road map

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane (Adm) Marcello, ieri, hato idei principalidel settore deipubblici. Nel colloquio, si legge in una nota, sono state approfondite le gravi difficolta che sta attraversando il mondo deia seguito della crisi pandemica ed è stataunamap di possibili interventi mirati al contenimento degli effetti della crisi, alla riapertura della rete ed al rilancio del settore. La sinergia e lo sforzo congiunto sin qui dimostrati sia da chi opera nel settore, sia delle istituzioni deputate a regolarlo, si legge nella nota, "saranno elementi fondamentali per una corretta rappresentazione istituzionale finalizzata ad ...

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane (Adm) Marcello Minenna, ieri, ha incontrato i rappresentanti dei principali concessionari del settore dei giochi pubblici. Minenna intanto propone 'un tavolo di coordinamento per arrivare a un testo unico dei giochi'. Una disciplina concordata che consenta di superare le criticità emerse in questi anni.