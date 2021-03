Gelato Day 2021: il gusto dell’anno è il Mantecado (Di mercoledì 24 marzo 2021) È sempre un buon momento per mangiare un gelato, ma il 24 marzo c’è un motivo in più: è il Gelato Day, la Giornata Europea del Gelato Artigianale, nata per promuovere la produzione di qualità, secondo tradizione, di uno degli alimenti più amati del mondo. Ogni anno è l’occasione per assaggiare un gusto diverso, tipico di uno dei Paesi dell’Unione: quest’anno – nona edizione della giornata – il protagonista dell’evento è lo spagnolo Mantecado, una crema alla vaniglia variegata con salsa di arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) È sempre un buon momento per mangiare un gelato, ma il 24 marzo c’è un motivo in più: è il Gelato Day, la Giornata Europea del Gelato Artigianale, nata per promuovere la produzione di qualità, secondo tradizione, di uno degli alimenti più amati del mondo. Ogni anno è l’occasione per assaggiare un gusto diverso, tipico di uno dei Paesi dell’Unione: quest’anno – nona edizione della giornata – il protagonista dell’evento è lo spagnolo Mantecado, una crema alla vaniglia variegata con salsa di arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente.

