Fragilissimi | la replica di Giani | Le telefonate non piacevano ai pazienti | così abbiamo scelto il portale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Toscana interviene dopo il caos prenotazioni per questa categoria: "Al momento15mila dosi di vaccino, io non posso moltiplicare i pani e i pesci"

"Noi mettiamo 15mila dosi di vaccino, che sono quelle che abbiamo, perché io non posso moltiplicare i pani e i pesci per i superfragili che in Toscana sono 80mila. Questi 15mila vaccini che ci sono ar ...