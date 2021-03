Federico Fashion Style furioso dopo il danno subito: cosa è successo dopo Non è la D’urso (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tour di Federico Fashion Style in Sardegna si sta rivelando più duro del previsto: gli hater gli hanno distrutto la macchina. dopo le polemiche sulla sua uscita a cena in zona bianca e la gaffe sulle donne sarde troppo bionde, arriva l’atto vandalico. Su Instagram il parrucchiere delle vip ha mostrato i segni di accanimento contro la sua auto e si è sfogato: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata” ha detto l’esperto di bellezza che già in passato ha visto la sua auto danneggiata. E ancora: “Io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio” ha sostenuto nelle Stories. Poi l’attacco contro chi si è macchiato di questo gesto che chiama esplicitamente ‘illusi’: “cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tour diin Sardegna si sta rivelando più duro del previsto: gli hater gli hanno distrutto la macchina.le polemiche sulla sua uscita a cena in zona bianca e la gaffe sulle donne sarde troppo bionde, arriva l’atto vandalico. Su Instagram il parrucchiere delle vip ha mostrato i segni di accanimento contro la sua auto e si è sfogato: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata” ha detto l’esperto di bellezza che già in passato ha visto la sua auto danneggiata. E ancora: “Io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio” ha sostenuto nelle Stories. Poi l’attacco contro chi si è macchiato di questo gesto che chiama esplicitamente ‘illusi’: “ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un ...

Advertising

zazoomblog : ‘Voi rimanete sfigati io no’ Federico Fashion Style nervoso su Instagram dopo il danno subito - #rimanete #sfigati… - zazoomblog : Federico Fashion Style sconvolto: “Guardate cosa mi hanno fatto” - #Federico #Fashion #Style #sconvolto: - infoitcultura : “Vergogna, tu prendi in giro”. Bufera per Federico Fashion Style, Vladimir Luxuria ci va giù pesante. Cos’è successo - infoitcultura : Federico Fashion Style sotto attacco: l’hair stylist nella bufera, l’accusa - infoitcultura : Federico Fashion Style: 'Le sarde non possono essere troppo bionde' -