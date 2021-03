Dayane Mello: ecco con quali star di Hollywood si è frequentata – FOTO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dayane Mello durante la diretta a Casa Chi, ha confessato di aver frequentato diverse star di Hollywood, vediamo insieme chi sono e di cosa si tratta Dayane Mello dopo il Gf Vip ha avuto un grandissimo successo, tanto da essere più volte invitata nei vari talk show. Durante gli ultimi giorni sono emerse delle FOTO in cui si vede la modella brasiliana in compagnia di una famosa star di Hollywood. Stiamo parlando di Leonardo DiCaprio, le FOTO risalirebbero a qualche anno fa, ma la Mello ospite a Live Non è la D’Urso ha confessato cosa ci faceva in compagnia del famoso attore. Le sue parole sono state “conosco Leonardo DiCaprio da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e siamo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021)durante la diretta a Casa Chi, ha confessato di aver frequentato diversedi, vediamo insieme chi sono e di cosa si trattadopo il Gf Vip ha avuto un grandissimo successo, tanto da essere più volte invitata nei vari talk show. Durante gli ultimi giorni sono emerse dellein cui si vede la modella brasiliana in compagnia di una famosadi. Stiamo parlando di Leonardo DiCaprio, lerisalirebbero a qualche anno fa, ma laospite a Live Non è la D’Urso ha confessato cosa ci faceva in compagnia del famoso attore. Le sue parole sono state “conosco Leonardo DiCaprio da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e siamo ...

Advertising

clexa_griffin : RT @giveyouthemoonn: anche oggi avete ringraziato il cielo per essere nat* nella stessa epoca di Dayane Mello? - destructioncle1 : RT @jingercard: Vi voglio ricordare una cosa... Dopo esser passato l'aereo 'girls don't want boys, girls want Dayane Mello' Dayane disse a… - Serena65221710 : RT @jingercard: Vi voglio ricordare una cosa... Dopo esser passato l'aereo 'girls don't want boys, girls want Dayane Mello' Dayane disse a… - Domenic15401821 : @GiuliaSalemi93 Cara Giulia Salemi fai un piccolo regalo il giorno venerdì esce la tua lina Giulia Salemi. In qual… - cindykia25644 : RT @trashchiclandia: @jingercard @Ruby_Rubina3 Voglio dire anch’io la mia. MA SECONDO TE UNA DAYANE MELLO CHE HA CONOSCIUTO I PIÙ GRANDI DE… -