Covid, i nuovi casi sono 21.267. Speranza: “Numeri ancora drammatici” (Di mercoledì 24 marzo 2021) di Carlotta Di Santo e Ugo Cataluddi Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) di Carlotta Di Santo e Ugo Cataluddi

Advertising

ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - RegLombardia : #LNews A fronte di 59.626 tamponi effettuati, sono 4.282 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 2.256 ????… - RaiNews : Più di 3,2 milioni di nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati in tutto il mondo nella settimana tra il 15 e il… - GazzettinoGolfo : - #Covid, oggi nel Lazio 1.709 nuovi casi e 30 decessi - - siracusaoggi : (Covid, i numeri: 65 nuovi positivi in provincia di Siracusa, 65 in Sicilia) - -