Covid | Draghi | importante procedere spediti | più importante vaccinare fragili e anziani

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Una volta che abbiamo una logistica efficiente, e l'abbiamo, con maggiore pragmatismo si arriva a una maggiore velocità.con la somministrazione èma è crucialeprima glie iche più hanno da temere dal virus. L'86% degli ospiti delle Rsa ha ricevuto una dose". Così il premier Mario, in Aula al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Abbiamo già ottenuto degli importanti risultati: l'86% degli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali ha già ricevuto una dose di vaccino e oltre due terzi ha completato il ciclo vaccinale. Un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità - ha citato il presidente del Consiglio - ha stimato che il numero ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: riunione Draghi con Speranza,Locatelli e Brusaferro - Agenzia_Ansa : Covid, riunione del premier Mario Draghi con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Dovrebbe arrivare la pross… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi incontra a Palazzo Chigi il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Cts Franc… - paoloangeloRF : Draghi: “Abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci. Prima gli anziani e i fragili” - giannileft : RT @giannileft: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

A dirlo è il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue del 25 e 26 marzo. Poi sui vaccini anti -: "Nelle prime tre settimane di marzo la ...... sulla scia di Wall Street, dalla recrudescenza della pandemia- 19 nel mondo, che raffredda ... In Italia, infine, sale l'attesa per le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario, al ...Per Draghi è “importante procedere spediti”, ma è “cruciale ... ha citato il presidente del Consiglio – ha stimato che il numero di nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nelle RSA tra fine febbraio e ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...