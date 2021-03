Bansky | battuta all’asta record per “Game Changer” | l’opera sulla pandemia

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “” di Banksy è stataa Londra nell’asta di Christie’s per 16,75 milioni di sterline (circa 19,45 milioni di euro) Mentre il mondo faceva i conti con la scoperta del coronavirus e delle sue deleterie conseguenze, un anno faha provato a raccontare il momento che l’umanità stava vivendo dal suo punto di vista. Con il suo inconfondibile stile ha rappresentato in bianco e nero con in rosso la sola crocedivisa della bambola un bambino che gioca con la bambola di un operatore sanitario (un’infermiera sembrerebbe) facendola volare, mentre a poca distanza da lui dentro un cestino per la pattumiera ci sono Batman e Spiederman. Il messaggio semplice ma molto emozionante puntava l’attenzione sullo straordinario lavoro che stavano e stanno tuttora facendo i sanitari nella lotta ...