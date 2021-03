Amore platonico: quali vantaggi e quali svantaggi? (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Amore platonico, il sentimento spirituale verso il bello, ha dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Vediamo insieme quali appartengono a tali categorie. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’, il sentimento spirituale verso il bello, ha dei, ma anche degli s. Vediamo insiemeappartengono a tali categorie.

Advertising

Nobbinnada : @PaolaSaulino Non rientro in nessuna delle categorie nonostante la tua precisazione. Il nostro continuerà ad essere… - Dayafter2012 : Vi presento la FRESIA. Nel linguaggio dei fiori è il simbolo dell'amicizia duratura e dell'amore platonico. Fiorit… - forketa2 : @osvaldo0128 Mario benedetti il mio amore platonico cerebrale ?? - delusuoni : questo amore platonico nei confronti di izi lo provo da anni ma quel ragazzo ogni volta che lo sento parlare mi sembra luce - Laudan1893 : @Agatha776 Ho seguito il Gf fino al 7 dicembre e non so se ci siano stati sviluppati significativi. Per me è si ma… -