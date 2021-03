Xbox Live diventa Xbox Network e i fan reagiscono tra battute e nostalgia

(Di martedì 23 marzo 2021) Microsoft ha annunciato la fine die l'inizio di. Sebbene in passato esistessero diversi servizi online per i giochi su console,è stato uno dei primi a gettare le basi per i moderni giochi per console online. Dopo quasi 18 anni, Microsoft ha deciso di cambiare il nome da, ma al momento non sono stati condivisi altri dettagli riguardo altri cambiamenti. Leggi altro...

... ve le elenchiamo: - Ricariche per PlayStation Store - Abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now - Ricariche per Marketplace- Abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e- ...Gli avvistamenti e le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma: Microsoft , come confermato ai colleghi di The Verge , ha effettivamente pensionato '' , sostituendolo con 'Network' . Una modifica che, come testimoniano alcuni tweet, è già stata implementata nella dashboard delle console Microsoft dei beta tester: l'intenzione è ...