Welfare Post è il blog della Casa del Welfare (Di martedì 23 marzo 2021) Nasce Welfare Post: un nuovo spazio di confronto online realizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps) “Welfare Post” è un nuovo spazio on line per la ricerca e le politiche sociali che ospiterà professionalità, saperi e punti di vista diversi, realizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps).… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Nasce: un nuovo spazio di confronto online realizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps) “” è un nuovo spazio on line per la ricerca e le politiche sociali che ospiterà professionalità, saperi e punti di vista diversi, realizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps).… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Maurizio_Donini : Elsa Fornero - Quale Welfare per il post pandemia? - NicolaNk : RT @cgilpuglia: ?? “Servono misure di welfare per i lavoratori che non hanno accesso ai sostegni ma anche investimenti per il post pandemia… - takethedate : Nuovo #evento: Quale Welfare per il post pandemia? - FCourmayeur : Siamo ora online con la professoressa Elsa Fornero per parlare di Welfare e post pandemia - FCourmayeur : Buongiorno, questa mattina siamo su @StampaAosta L'appuntamento è oggi alle 17.00 con la professoressa Elsa Forne… -