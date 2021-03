Vanni Covolo per la Giornata Mondiale dell’Acqua (Di martedì 23 marzo 2021) In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, 22 Marzo 2021, Vanni Covolo racconta la sua personale visione sul tema che vede come protagonista l’acqua, presentando River Cleaning, il suo progetto innovativo sostenibile, per UNRIC, il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. Vanni Covolo è il titolare di Mold S.r.l. (un’azienda specializzata negli stampi ad iniezione), dove ha maturato un’esperienza trentennale nella loro progettazione. In questi anni ha avuto il piacere di collaborare con aziende molto importanti del settore Automotive come Ferrari, Mercedes e Lamborghini ma, nonostante i suoi successi, ha deciso di lasciare il mondo degli stampi per dedicarsi a tempo pieno ad un progetto in cui crede fermamente, diventando CEO di River Cleaning ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) In occasione della, 22 Marzo 2021,racconta la sua personale visione sul tema che vede come protagonista l’acqua, presentando River Cleaning, il suo progetto innovativo sostenibile, per UNRIC, il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite.è il titolare di Mold S.r.l. (un’azienda specializzata negli stampi ad iniezione), dove ha maturato un’esperienza trentennale nella loro progettazione. In questi anni ha avuto il piacere di collaborare con aziende molto importanti del settore Automotive come Ferrari, Mercedes e Lamborghini ma, nonostante i suoi successi, ha deciso di lasciare il mondo degli stampi per dedicarsi a tempo pieno ad un progetto in cui crede fermamente, diventando CEO di River Cleaning ...

Ultime Notizie dalla rete : Vanni Covolo Rapporto Onu: 'Nel mondo 1 persona su 3 non ha accesso a acqua pulita' United Nations Regional Information Centre for Western Europe ( UNRIC ) Italia ha pubblicato il messaggio di Vanni Covolo , CEO e proprietario del brevetto River Cleaning, in occasione della Giornata ...

Vanni Covolo: «Pulire i fiumi dalla plastica: si può fare» Questo articolo è pubblicato sul numero 2 - 3 di Vanity Fair in edicola fino al 19 gennaio 2021 I numeri, da soli, a volte non dicono niente. Allora Vanni Covolo , per darmi un'idea più precisamente allarmante della situazione, li rende immagini. Cominciamo da un dato: i mari sono pieni di plastica, nel Pacifico ci sono isole di plastica «grandi ...

