UFFICIALE – Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni (Di martedì 23 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha deciso di lasciare il club viola rassegnando le sue dimissioni. Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 marzo 2021) Il tecnico dellaha deciso di lasciare il club viola rassegnando le suenon è più l’allenatore della. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

dimitri_conti : Ancora nessun movimento ufficiale ma nello scenario più plausibile il posto del dimissionario #Prandelli come allen… - CalcioPillole : #Fiorentina, #Prandelli si dimette. La situazione - CIP Clamoroso ribaltone in casa viola dopo la sconfitta incas… - ahseceranedved : Formazione ufficiale per la sfida all'Artemio Franche contro la Fiorentina @MilantweetT @acmilan @CuoreRosso_Nero - Fiorentinanews : La FORMAZIONE UFFICIALE della #Fiorentina #Primavera: torna #Monteanu, in difesa spazio a #Pierozzi. Confermati… - FiorentinaUno : PRIMAVERA 1, La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Bologna, Spalluto dal 1' - -