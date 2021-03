Sud. Progetti per ripartire. (Di martedì 23 marzo 2021) di Redazione. Se non si riparte dai giovani e dal Sud non c’è speranza alcuna che questo paese ce la possa fare. Proprio per questo motivo... Leggi su freeskipper (Di martedì 23 marzo 2021) di Redazione. Se non si riparte dai giovani e dal Sud non c’è speranza alcuna che questo paese ce la possa fare. Proprio per questo motivo...

Advertising

mara_carfagna : Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappre… - mara_carfagna : In vista dell’inizio di '#Sud - #ProgettiPerRipartire”, inauguriamo oggi una campagna di #ascolto diffusa tramite c… - paola_vittorio : RT @RaiNews: '#Sud-Progetti per ripartire': c'è stato 'un forte calo di investimenti pubblici che ha colpito il Sud' e ora 'per la prima vo… - freeskipperIT : Sud - Progetti per ripartire. - il_borbonico : E LA PRESA IN GIRO CONTINUA SUD - Progetti per ripartire | prima sessione -