Sparatoria in un supermercato in Colorado: almeno 6 vittime. La polizia: 'Non uscite di casa' (Di martedì 23 marzo 2021) in un supermercato 'King Soopers' a Boulder , in Colorado , che avrebbe causato almeno 6 vittime. Lo riportano i media americani citando immagini di corpi senza vita a terra all'interno e all'esterno ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) in un'King Soopers' a Boulder , in, che avrebbe causato. Lo riportano i media americani citando immagini di corpi senza vita a terra all'interno e all'esterno ...

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 'Almeno sei vittime' - Corriere : Usa: sparatoria in supermercato in Colorado, morti e almeno 3 feriti - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: ci sono vittime #Usa - ziaaLai : Questo maledetto virus ci sta togliendo tutta la vita che avevamo e dobbiamo ancora sentire notizie del genere. Per… - SCapirai : RT @Adnkronos: #Usa, sparatoria in supermercato in #Colorado: almeno 6 morti -