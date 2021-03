Serie A | clamoroso ribaltone in panchina | si è dimesso

(Di martedì 23 marzo 2021) e a breve dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale. Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. A lanciare la clamorosa indiscrezione è proprio in questi istanti la redazione di Sky Sport’, secondo cui l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana avrebbe rassegnato le dimissioni dopo il ko L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

VrBlueandyellow : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso alla Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le sue dimissioni - fonar_apteka : RT @spaziocalcio: Clamoroso alla #Fiorentina: si dimette Cesare #Prandelli! Torna Giuseppe #Iachini? #SerieA - spaziocalcio : Clamoroso alla #Fiorentina: si dimette Cesare #Prandelli! Torna Giuseppe #Iachini? #SerieA - MaxxGhe : E adesso un bello scivolone in serie B non ce lo cava più nessuno. Commisso lévati da' coglioni! Erano meglio gli s… - MCalcioNews : Fiorentina, clamoroso ribaltone: Prandelli verso le dimissioni, torna Iachini -

Ultime Notizie dalla rete : Serie clamoroso

Superfrog fu unsuccesso sia di critica che di pubblico e da molti è considerato come uno ... Turrican 3: Payment Day Sviluppato da Factor 5 , Turrican è diventato una delle più grandi...... ilritorno alla Juventus! Non è un caso che il tecnico livornese sia stato invitato a ...studio con la sua eleganza (almeno nel vestiario) a intrattenere la folla sulle mancanze dellaA ...Andrea Pirlo è in discussione per la prima volta dall’inizio della sua esperienza sulla panchina della Juventus. Il club bianconero, a meno di tracolli clamorosi, dovrebbe confermare l’allenatore bres ...Il Monza ritrova un titolare; Cristian Brocchi potrebbe convocare Balotelli per la sfida contro l’Entella del 2 aprile ...