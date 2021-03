"Rock&Europe, un podcast per riscoprire l’origine del sound europeo" (Di martedì 23 marzo 2021) riscoprire una coscienza comune europea attraverso l’arte. Questa è la missione compiuta da Eric Jozsef e Giorgio Stamatopoulos in “Rock&Europe”, il nuovo podcast prodotto da Huffpost e disponibile da mercoledì 24 marzo. Un progetto di cinque puntate che nasce per riscoprire l’origine dell’autentico sound europeo, che non ha nulla da invidiare alla scuola di stampo anglo-americana. La musica del vecchio continente, ricca di sfumature ancora da scoprire, è perfetta per raccontare - anche ai più giovani - la storia dell’Europa unita del ’900. Dalla prima comunità nata sulle macerie della Seconda Guerra mondiale fino alla paura del nucleare, passando per i grandi geni della musica che hanno incantato con le proprie canzoni gli ascoltatori europei e di tutto il mondo. Qual è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021)una coscienza comune europea attraverso l’arte. Questa è la missione compiuta da Eric Jozsef e Giorgio Stamatopoulos in “Rock&Europe”, il nuovoprodotto da Huffpost e disponibile da mercoledì 24 marzo. Un progetto di cinque puntate che nasce perdell’autentico, che non ha nulla da invidiare alla scuola di stampo anglo-americana. La musica del vecchio continente, ricca di sfumature ancora da scoprire, è perfetta per raccontare - anche ai più giovani - la storia dell’Europa unita del ’900. Dalla prima comunità nata sulle macerie della Seconda Guerra mondiale fino alla paura del nucleare, passando per i grandi geni della musica che hanno incantato con le proprie canzoni gli ascoltatori europei e di tutto il mondo. Qual è stata ...

Advertising

rtl1025 : ?? Non solo rock duro e puro nella #suite1025 con i @thisismaneskin ma anche una ballad romantica: #LeParoleLontane… - rtl1025 : ?? Una bomba rock: #MoriròDaRe dei @thisismaneskin nella #suite1025 ?? #rtl1025 #maneskin - raicinque : La band di Pasadena che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del genere heavy metal negli anni Ottanta. La… - 1969_gianluca : RT @VirginRadioIT: Buongiorno Rockers! - simcopter : RT @VirginRadioIT: Banksy, all'asta l'opera con l'infermiera supereroina per 19,5 milioni di euro. ?? La somma devoluta interamente in benef… -