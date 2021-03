Rocco Schiavone e l’amore: l’ultima indagine mercoledì su Rai2 (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Torna su Rai2, mercoledì 24 marzo alle 21.20, il burbero-trasteverino vicequestore Rocco Schiavone. La trasposizione televisiva del celebre protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini, interpretato da Marco Giallini, torna in tv con la seconda e ultima indagine dal titolo “Ah l’amore, l’amore”. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Torna su Rai2, mercoledì 24 marzo alle 21.20, il burbero-trasteverino vicequestore Rocco Schiavone. La trasposizione televisiva del celebre protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini, interpretato da Marco Giallini, torna in tv con la seconda e ultima indagine dal titolo “Ah l’amore, l’amore”.

Advertising

marteizzando : - BELLISS16414189 : RT @Raiofficialnews: “Rocco Schiavone è cresciuto, cambiato… è un po' diverso perché il tempo passa”. #RoccoSchiavone, in prima visione, me… - zazoomblog : Rocco Schiavone 4 trama seconda ed ultima puntata: Rocco ritrova lamore? - #Rocco #Schiavone #trama #seconda - upasclaire : RT @Raiofficialnews: “Rocco Schiavone è cresciuto, cambiato… è un po' diverso perché il tempo passa”. #RoccoSchiavone, in prima visione, me… - AnonymeRai : ? “Rocco Schiavone è cresciuto, cambiato… è un po' diverso perché il tempo passa”. #RoccoSchiavone, in prima vision… -