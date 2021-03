Ristoratori sanniti allo stremo | “Dopo Pasqua apriamo a pranzo e a cena”

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Da martedì 6 aprile i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno ae a. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza“. Così in una nota Paolo Bianchini e Mario Carfora del Movimento MIO Italia. “Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazione, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono più padroni del presente e del futuro e di quello delle loro famiglie. Con l’ultimo decreto Sostegno è stata prevista una elemosina, fra l’altro in arrivoil 10 aprile“, ha aggiunto Mario Carfora. “Nel frattempo, prosegue lo ...

Facciamolo -fatelo- in forma unitaria: FIPE Confcommercio è al fianco deicon la sua struttura e il suo Know-how per affermare forme di rappresentanza davvero al servizio delle ...L'appello: 'Facciamolo,fatelo, in forma unitaria: Fipe Confcommercio è al fianco deicon la sua struttura e il suo know-how per affermare forme di rappresentanza davvero al ...Benevento – “Nessuno ne parla, ma i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca), non proprietari delle mura della propria attività, stanno attraversando delle enormi difficoltà ..."Non potevo oppormi alla zona rossa: è una decisione del Governo Nazionale" ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ...