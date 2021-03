Recovery | De Luca | “50% al Sud Ora pronti solo progetto grandi lobby”

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) NAPOLI – “Per me è indispensabile avere almeno il 50% di risorse”. È la richiesta formulata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante il convegno ‘Sud – Progetti per ripartire’ che si sta svolgendo in videoconferenza. Per il governatore occorrerà fare una “battaglia” sull’uso delle risorse del Recovery. “Credo – ha spiegato – che sia un’occasione per intervenire colmando i tre divari dell’Italia, tutti collocati al Sud: territoriali, quindi infrastrutturali, sociali, perché legati alla disoccupazione giovanile, e di genere”. “Tuteliamo l’efficienza del Paese, ma – ha osservato De Luca – non prendiamoci in giro. A volte mi viene il dubbio che l’unica cosa pronta siano grandi progetti di grandi lobby da fare in altre parti d’Italia”. “Il Sud – ha ricordato – dovrebbe ottenere il 34% della spesa ordinaria, ma gli investimenti sono in caduta libera. Così, il Sud è condannato alla desertificazione”. La strategia della Campania sarà quella di “non polverizzare le risorse, ma usarle per grandi interventi strutturali”, puntando poi sulle eccellenze territoriali come l’aerospazio, l’automotive e la ricerca sulle energie rinnovabili, ma anche su grandi piattaforme logistiche e il potenziamento delle reti portuali. “Guardo alle scadenze europee per gli investimenti – ha aggiunto il governatore – come a un banco di prova per una semplificazione radicale. O cogliamo questa occasione per intervenire con la spada sui processi di sburocratizzazione o non illudiamoci: non investiremo niente e avremo perso una grande occasione”.