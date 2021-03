PSI S Giorgio Jonico | “Ripartiamo guardando al futuro I giovani e il loro futuro le nostre priorità”

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 23 marzo 2021) In Italia le politicheli sono spesso messe da parte, bisogna lavorare di più per i, per attirare universitari e lavoratori, rendendo il nostro territorio dinamico, aperto e con un alto tenore di vita, puntando su formazione professionale, rinnovamento ecosostenibile e garantendo ovunque maggiori servizi. Inoltre, con la crisi economica che dovremo affrontare a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà necessario sostenere ancor di più i, con giuste retribuzioni e incentivi economici per nuove imprese, investendo su potenzialità e talenti innovativi. Come Socialisti, consideriamo il rinnovamento e il progresso fondamentale, per questo abbiamo a cuore le tematicheli. I temi centrali di questi ultimi mesi, sono i fondi del Recovery Plan, noi con la nostra attività politica abbiamo il ...