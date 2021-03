Proroga del confinamento in Germania e le altre notizie sul virus (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo tedesco estende fino al 18 aprile le misure restrittive, negli Stati Uniti si aspettano chiarimenti sul vaccino dell’AstraZeneca, diminuiscono gli screening contro i tumori: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo tedesco estende fino al 18 aprile le misure restrittive, negli Stati Uniti si aspettano chiarimenti sul vaccino dell’AstraZeneca, diminuiscono gli screening contro i tumori: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Advertising

CaFoscari : #COVID19: In seguito all'emanazione delle disposizioni del Consiglio dei Ministri, l’Ateneo proroga le misure attua… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #23marzo: #Covid, il Governo accelera sui #vaccini. Decreto… - Agenzia_Italia : La Germania verso una nuova proroga del lockdown, senza scadenza - ___________Luca : RT @MarinaLalovic: La #Germania proroga il lockdown fino al 18 aprile.Alle proteste contro le misure introdotte per arginare la terza ondat… - messveneto : Covid, la città di Berlino verso la proroga del lockdown fino al 24 aprile: Una settimana in più rispetto al limite… -