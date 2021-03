Pd, Marcucci scrive a Letta: “Sì a capigruppo donne, ma nessuna imposizione” (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Andrea Marcucci accoglie l’indicazione del segretario Pd Enrico Letta, perché siano le donne a guidare i gruppi parlamentari dem, ma chiede che la questione della parita di genere venga posta a tutti i livelli. “Faremo la scelta che ci chiedi, ma rigettiamo le imposizioni”, dice. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Andrea Marcucci accoglie l’indicazione del segretario Pd Enrico Letta, perché siano le donne a guidare i gruppi parlamentari dem, ma chiede che la questione della parita di genere venga posta a tutti i livelli. “Faremo la scelta che ci chiedi, ma rigettiamo le imposizioni”, dice.

Advertising

ve10ve : RT @GiorgioSciara01: Su Facebook Marcucci scrive un post per dire di non aver intenzione di lasciare il posto da capogruppo. @AndreaMarcucc… - ferne1908 : RT @GiorgioSciara01: Su Facebook Marcucci scrive un post per dire di non aver intenzione di lasciare il posto da capogruppo. @AndreaMarcucc… - giap87625642 : RT @GiorgioSciara01: Su Facebook Marcucci scrive un post per dire di non aver intenzione di lasciare il posto da capogruppo. @AndreaMarcucc… - zazoomblog : Pd: Marcucci scrive a Letta ‘decidiamo insieme ma rigettiamo imposizioni’ - #Marcucci #scrive #Letta #‘decidiamo - Antonio86414474 : RT @davidallegranti: Marcucci scrive a Letta: 'Accogliamo tutti i consigli ma rigettiamo anche le imposizioni strumentali' -