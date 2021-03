Palermo, il Foggia per sfatare un tabù: le sfide serali contro i rossoneri non portano bene (Di martedì 23 marzo 2021) Il Palermo si proietta alla sfida contro il Foggia di lunedì sera.Palermo, obiettivo “Barbera”: il pass per i playoff passa dalle gare casalingheI rosanero devono cercare di sfatare un tabù legato proprio alla sfida contro i rossoneri, visto che nelle ultime due occasioni sono arrivati zero punti con le gare in entrambi i casi disputate alla sera. L'ultima volta che le due squadre si affrontarono era il 4 febbraio 2019 con il match che si concluse 0-0 e a fine partite arriva il celebre sfogo di Bellusci che accusava la società di non fornire garanzie. Da lì purtroppo ci fu un lento declino che portò al fallimento e alla conseguente ripartenza dal campionato di Serie D. Nell'anno precedente, invece, con la gara che si giocò in posticipo serale i ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) Ilsi proietta alla sfidaildi lunedì sera., obiettivo “Barbera”: il pass per i playoff passa dalle gare casalingheI rosanero devono cercare diunlegato proprio alla sfida, visto che nelle ultime due occasioni sono arrivati zero punti con le gare in entrambi i casi disputate alla sera. L'ultima volta che le due squadre si affrontarono era il 4 febbraio 2019 con il match che si concluse 0-0 e a fine partite arriva il celebre sfogo di Bellusci che accusava la società di non fornire garanzie. Da lì purtroppo ci fu un lento declino che portò al fallimento e alla conseguente ripartenza dal campionato di Serie D. Nell'anno precedente, invece, con la gara che si giocò in posticipo serale i ...

