Mogliano Veneto | 26enne accoltellata mentre faceva jogging È in condizioni gravissime

(Di martedì 23 marzo 2021) È in gravi, ricoverata nella terapia intensiva dell’ospedale di Treviso, lache ieri intorno alle 17 è statada un 17ennestava facendoin una stradina di campagna di. La vittima stava correndo lungo il bordo della strada alberata quando, secondo quanto riferito dai testimoni, è stata avvicinata dal ragazzino in bicicletta.Tra i due, entrambi italiani con residenza a, è nata una colluttazione durante la quale la giovane è stata colpita con una decina di fendenti. Dopo l’aggressione la vittima è finita nel fossato che costeggiata la via. Anche il minorenne ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua. Alcuni operai che sono passati pochi minuti dopo l’aggressione con la loro auto hanno ...

'Un bulletto che ha agito in modo criminale, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti '. Il sindaco di, Davide Bertolato , descrive cos il quindicenne che luned pomeriggio ha aggredito con venti coltellate una studentessa, Marta Novello, che stava facendo jogging lungo una stradina di ...Prognosi riservata per Marta Novello, la 26enne accoltellata mentre faceva jogging da un ragazzo di 16 anni che l'ha avvicinata in sella ad una bici. E' avvenuto lunedì sera a(Treviso). Una ventina i fendenti inferti sul corpo della ragazza che è ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'aggressore è, invece, in stato di fermo, e ha trascorso la ...Ha trascorso la notte nel carcere minorile di Treviso il 16enne attualmente indagato per tentato omicidio dopo l’accoltellamento “a freddo” ai danni di Marta Novello, una ragazza di 26 anni che stava ...Mogliano Veneto (Treviso) - Resta in gravi condizioni, ricoverata in terapia intensiva dell'ospedale di Treviso, Marta Novello, la 26enne che ieri sera è stata accoltellata da un ragazzo di quasi 17 ...