Le previsioni meteo di mercoledì 24 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Ancora instabile al Sud. – Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali e sulle regioni settentrionali. Ancora instabile al Sud, con addensamenti compatti e possibili rovesci. Nord – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali Giornata all'insegna del bel tempo al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno il versante adriatico peninsulare e la Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che ...

