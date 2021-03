La vicenda AstraZeneca, spiegata (Di martedì 23 marzo 2021) Da speranza contro il Sars-CoV-2 a oggetto di psicosi tanto generalizzata quanto irrazionale. L’immagine dell’AZD1222, il vaccino prodotto da AstraZeneca e Università di Oxford, ha seguito una parabola discendente sotto il peso delle molteplici accuse ricevute. In seguito a presunti decessi e gravi reazioni avverse verificatesi consequenzialmente al suo utilizzo, i Paesi di mezza Europa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 marzo 2021) Da speranza contro il Sars-CoV-2 a oggetto di psicosi tanto generalizzata quanto irrazionale. L’immagine dell’AZD1222, il vaccino prodotto dae Università di Oxford, ha seguito una parabola discendente sotto il peso delle molteplici accuse ricevute. In seguito a presunti decessi e gravi reazioni avverse verificatesi consequenzialmente al suo utilizzo, i Paesi di mezza Europa InsideOver.

Advertising

CarloCalenda : La vicenda paradossale dei vaccini di AstraZeneca, il nuovo Segretario del PD e l’inutile discussione tra 'destri'… - martaottaviani : Giorni persi e porte aperte ai peggiori ignoranti e talebani. La vicenda #AstraZeneca rimane la vittoria delle tene… - MariottiGiorgio : RT @Nich_Ferrante: Non capisco la vicenda #Scanzi sul vaccino AstraZeneca. Sottolineo AstraZeneca. Peraltro, sembra fosse in una lista di r… - Simo07827689 : RT @Nich_Ferrante: Non capisco la vicenda #Scanzi sul vaccino AstraZeneca. Sottolineo AstraZeneca. Peraltro, sembra fosse in una lista di r… - gabrielepx : RT @Nich_Ferrante: Non capisco la vicenda #Scanzi sul vaccino AstraZeneca. Sottolineo AstraZeneca. Peraltro, sembra fosse in una lista di r… -