La via tedesca piomba sulla riapertura delle nostre scuole (Di martedì 23 marzo 2021) Il miglioramento comincia a vedersi, sia pure lentamente la curva dei contagi sta scendendo. Ma per consolidare la tendenza serve tempo e allentare la presa sulle restrizioni è impensabile. Il 6 aprile scadrà l'ultimo pacchetto di misure contro il virus, in vigore dal 15 marzo scorso, e riaprire subito dopo Pasqua rischia di annullare i sacrifici compiuti e gli effetti positivi sull'andamento dell'epidemia, avvertono gli scienziati. Bisogna stringere ancora, dunque. Per questo, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità stanno già ragionando sulla strada da seguire per prolungare il periodo di durata delle restrizioni. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di una mini proroga delle misure anti contagio dal 6 all'11 aprile, ma non è escluso che si decida di estenderle anche per un'altra settimana o - ma è ...

Ultime Notizie dalla rete : via tedesca Merkel: con vaccini più veloci c'è luce a fine tunnel Vertice stato - regioni su misure restrittive. "C'è la luce alla fine del tunnel. E diventerà via via più chiara". Lo ha assicurato la cancelliera tedesca Angela Merkel, che in un incontro virtuale con il gruppo parlamentare dell'Unione ha chiesto sostegno alle misure anticovid annunciate in ...

