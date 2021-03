La scienza “pop” e i vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) (Questo post è stato scritto insieme alla Prof.ssa Fidelia Cascini, Sezione di Igiene e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma) Cresce il senso di sfiducia degli italiani verso il vaccino e ciò a dispetto della curva epidemiologica. Il recente sondaggio IPSOS, indica che il 44% degli italiani farebbe il vaccino ma non AstraZeneca, il 29% farebbe il primo disponibile, anche AstraZeneca, e il 13% non farebbe nessun vaccino con un +3% dalla settimana precedente. Più che un calcolo del rischio basato sull’evidenza, questo comportamento pare essere l’effetto di alcune storie che, raccontate in epoca di pandemia, diventano più efficaci delle prove scientifiche. Eppure, dovremmo capire bene, e fino in fondo, la differenza tra evento contemporaneo e evento correlato, altrimenti non siamo più nella, e forse neanche nella ragione. Prima di ...