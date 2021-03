Ibrahimovic in lacrime: le fragilità di un campione (Di martedì 23 marzo 2021) Lo svedese si è commosso in conferenza stampa Chi non segue costantemente il calcio ha imparato a conoscere meglio Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. Tra gag, scenette divertenti e battute sulla sua forza lo svedese è sempre apparso o meglio si è sempre fatto vedere e conoscere per la sua fierezza, compostezza e per la sua sicurezza. Eppure quando si parla di famiglia e di figli tutto vacilla. Già a dicembre l’attaccante del Milan aveva confessato di patire molto la mancanza della moglie e dei figli. Ieri, 22 dicembre, in conferenza stampa con la sua Nazionale (dove torna a essere convocato dopo alcuni anni di assenza) si è commosso. Una commozione naturale, inaspettata e scaturita a seguito di una domanda sulla famiglia. Ex-Man Utd star Zlatan Ibrahimovic breaks down in tears during Sweden press conferencehttps://t.co/lOi0GlrimC ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Lo svedese si è commosso in conferenza stampa Chi non segue costantemente il calcio ha imparato a conoscere meglio Zlatanal Festival di Sanremo 2021. Tra gag, scenette divertenti e battute sulla sua forza lo svedese è sempre apparso o meglio si è sempre fatto vedere e conoscere per la sua fierezza, compostezza e per la sua sicurezza. Eppure quando si parla di famiglia e di figli tutto vacilla. Già a dicembre l’attaccante del Milan aveva confessato di patire molto la mancanza della moglie e dei figli. Ieri, 22 dicembre, in conferenza stampa con la sua Nazionale (dove torna a essere convocato dopo alcuni anni di assenza) si è commosso. Una commozione naturale, inaspettata e scaturita a seguito di una domanda sulla famiglia. Ex-Man Utd star Zlatanbreaks down in tears during Sweden press conferencehttps://t.co/lOi0GlrimC ...

Advertising

361_magazine : Le fragilità di un grande campione #Ibrahimovic - gazzettamantova : Calcio, Ibra si commuove in conferenza stampa parlando del figlio: 'Non voleva andassi via' Anche Zlatan Ibrahimovi… - sportli26181512 : Corriere dello Sport: 'Ibra piange e poi si offre: Milan, resto': Si parla di Ibrahimovic - e delle sue lacrime in… - sportli26181512 : La Gazzetta dello Sport: 'Papà Ibra, tra scudetto e lacrime per i figli': La Gazzetta dello Sport in edicola questa… - zazoomblog : Quelle lacrime di Ibrahimovic che lo rendono un po’ più umano - #Quelle #lacrime #Ibrahimovic #rendono… -