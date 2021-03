Guardia di Finanza, cambio al vertice A Bergamo arriva il colonnello Filipponi (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo tre anni e mezzo Mario Salerno, in promozione al grado di Generale di Brigata, assume un incarico a Roma al ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli subentra il collega nato a Foligno, classe 1975: dal 1998 al 2000 ha diretto la Tenenza, ora Compagnia, di Treviglio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo tre anni e mezzo Mario Salerno, in promozione al grado di Generale di Brigata, assume un incarico a Roma al ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli subentra il collega nato a Foligno, classe 1975: dal 1998 al 2000 ha diretto la Tenenza, ora Compagnia, di Treviglio.

