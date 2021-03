Gran Bretagna mega multe per viaggi 'non essenziali e giustificati' (Di martedì 23 marzo 2021) Approvata norma che prevede multe da 5.000 sterline per partenze non necessarie verso qualsiasi destinazione e stretta ai confini per gli arrivi dall'estero Leggi su rainews (Di martedì 23 marzo 2021) Approvata norma che prevededa 5.000 sterline per partenze non necessarie verso qualsiasi destinazione e stretta ai confini per gli arrivi dall'estero

Advertising

NicolaPorro : #Ricciardi straparlava di un 'azzardo' sui #vaccini, che gli inglesi avrebbero pagato caro. Il risultato? Guardate… - Corriere : Record di vaccinati in Gran Bretagna: 874mila in un giorno - HuffPostItalia : Gran Bretagna, gli effetti della vaccinazione iniziano a vedersi: solo 17 decessi per Covid in un giorno - 0zen_ : Ma, onestamente, sta vicenda Astrazeneca sta assumendo i contorni del ridicolo e del surreale, adesso pure i dati v… - italianfirst2 : Covid in Gran Bretagna, da lunedì divieto di vacanza all'estero: previste multe da 5mila sterline ?? si vantano di a… -